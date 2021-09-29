الخارجية الجزائرية تستدعي السفير الفرنسي على خلفية قرار تقييد منح التأشيرات للجزائريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت الجزائر، الأربعاء، عن استغرابها لقرار باريس "أحادي الجانب" القاضي بتقليص حصة الجزائريين من تأشيرة الدخول إلى البلد الأوروبي.



جاء ذلك عقب استدعاء الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي وإبلاغه "اعتراض" الجزائر الرسمي على ما وصفته بالخطوة أحادية الجانب المتمثلة في تقليص حصة الجزائر من التأشيرات.

وأبدي بيان الخارجية الجزائرية "استغراب الجزائر من عدم استشارتها من قبل الطرف الفرنسي قبل اتخاذ القرار"، مضيفا أن القرار "أثر سلبا على جودة وإنسياب حركة الرعايا الجزائريين في فرنسا".

وشدد البيان على "المكانة المركزية للعنصر البشري في العلاقة المتبادلة بين البلدين"، مشددا على "ضرورة احترام القوانين الدولية التي تضبط ظاهرة تنقل الأشخاص".

وفي وقت سابق، قررت فرنسا تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، وبررت ذلك بـ"رفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها المتواجدين في فرنسا بشكل غير قانوني"، فيما أبدت الدول المغاربية الثلاث استيائها من الخطوة الفرنسية.

وتشوب العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ العام الماضي أزمات متتالية خصوصا على خلفية ملفات الذاكرة وإيواء باريس عناصر تصنفها الجزائر في خانة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى التباين بين العاصمتين حول ملف الساحل.