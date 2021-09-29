الأمم المتحدة توجه تهديداً شديد اللهجة لـ إثيوبيا: «لن نصمت على هذا العار»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أن أزمة إثيوبيا "وصمة عار على ضميرنا"، موجهاً انتقادات شديدة اللهجة بسبب أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد، بعد مرور قرابة العام على نشوب الحرب في تيجراي.

وقال جريفيث في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" إن هناك أطفال وبالغون يموتون جوعاً في إقليم تيجراي وسط ما وصفته الأمم المتحدة بـ"الحصار الحكومي الفعلي" الذي يمنع دخول الطعام والإمدادات الطبية والوقود إلى الإقليم.

وأشار جريفيث إلى أن ذكريات مجاعة الثمانينيات في إثيوبيا، والتي أودت بحياة مليون شخص وصدمت العالم، ما زالت حية في ذهنه، مضيفاً: "نأمل بشدة ألا تتكرر هذه المجاعة في الوقت الحاضر".

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، : "هذا ما يبقي.. السكان مستيقظون طوال الليل، وهناك قلق بشأن ما إذا كان هذا الوضع في السابق سيتكرر في المستقبل القريب".

ووصف المسئول الأممي مشاهد الحرمان داخل إقليم تيجراي، بعد تجاوز معدل سوء التغذية الآن 22%، حيث قال: "هذا تقريباً المعدل الذي رأيناه في الصومال عام 2011 في بداية المجاعة الصومالية، والتي أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص".

وبدأت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر الماضي خلال موسم الحصاد في تيجراي، وقالت الأمم المتحدة إن نصف المحصول القادم على الأقل لن يكون متاحا.

ونقلت وسائل إعلامية عن شهود عيان قولهم إن القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها دمرت أو نهبت مصادر الغذاء.

وأضاف جريفيث أن 10% فقط من الإمدادات الإنسانية المطلوبة وصلت إلى إقليم تيجراي في الأسابيع الماضية.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية إلى أن السكان يأكلون ورق الشجر والجذور والزهور والنباتات، بدلا من الوجبات العادية، ونقص الغذاء هذا سيعني أن الموت يقترب من السكان هناك.