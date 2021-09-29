شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يرسل الأجندة التشريعية إلى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اليوم الأربعاء، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ذات الأولوية إلى مجلس النواب، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين الهامة التى يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولاً إلى الصورة النهائية لها، وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، فى بيان للوزارة، أن الحكومة بكامل تشكيلها تتقدم بالتهنئة لمجلسي النواب والشيوخ بمناسبة عودة الانعقاد المقررة بداية شهر أكتوبر المقبل بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الحكومة تُثمن التعاون القائم والتنسيق الدائم مع البرلمان بما يُسهم فى نهوض وتنمية الدولة المصرية والارتقاء بحياة مواطنيها.