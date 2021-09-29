نشرة الحوادث.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "فيديو الكفن" وحريق مستشفى العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "فيديو الكفن" بعين شمس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 3 متهمين من أفراد عائلة "المرغني" على حبسهم في قضية "فيديو الكفن" بعين شمس؛ لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

للتفاصيل اضغط الرابط

ماس كهربي بالمبنى "7" .. السيطرة على حريق بمستشفى العجوزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة مساء اليوم الأربعاء، على حريق نشب بغرفة مغلقة بمبنى قديم بمستشفى العجوزة.

للتفاصيل اضغط الرابط

وفاة بائع في بولاق الدكرور إثر أزمة قلبية مفاجئة.. والأمن يتحفظ على مسؤولي حملة إشغالات

فارق سائق تروسيكل الحياة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عقب مشاحنة بينه وبين قائمين على حملة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور غرب الجيزة، الأربعاء.

للتفاصيل اضغط الرابط

حريق هائل في مخزن أخشاب بأبوالنمرس

شب حريق هائل في مخزن أخشاب بطريق المريوطية، جنوب محافظة الجيزة، الأربعاء.

للتفاصيل اضغط الرابط

ضربه بـ"سيخ حديد".. اتهام شاب بالشروع في قتل والده

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط هاكرز يخترق حسابات المواطنين ويسرق أموالهم في القليوبية.

للتفاصيل اضغط الرابط

اعتماد الحركة القضائية الجديدة لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021-2022

أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 714 لسنة 2021 باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021/ 2022.

للتفاصيل اضغط الرابط

بعد تداولها على "فيس بوك".. صور فوتوغرافية ترصد مُخالفة داخل مستشفى بالسويس

كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تداول صور فوتوغرافية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يظهر خلالها شخصين يستقلان دراجة نارية وتواجدهما داخل قسم الاستقبال بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة السويس.

للتفاصيل اضغط الرابط

بها آثار طعنة.. العثور على جثة مجهولة في صندوق "قمامة" بعين شمس

أثارت جثة مجهولة ذعر المواطنين في منطقة عين شمس بعدما عثر عليها شاب مُلقاة في صندوق قمامة.

للتفاصيل اضغط الرابط

"ادفع عشان تعدي".. ضبط سيدة تمارس البلطجة على السائقين بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين بمنطقة فيكتوريا بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

للتفاصيل اضغط الرابط

6 أكتوبر.. المرافعات في محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين لجلسة 6 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

للتفاصيل اضغط الرابط

أهمها التحول الرقمي.. "عمومية استئناف القاهرة" توافق على توزيع العمل القضائي لعام 2022

وجهت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما وجه به من مساواة الهيئات القضائية بعضهم البعض ومن تعزيز خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها وصولا للتحول الرقمي ورفع قدرات المحاكم تسهيلا على المتقاضين والمحامين، كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع العمل القضائي خلال العام 2021/2022 .

للتفاصيل اضغط الرابط