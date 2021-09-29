البرهان: المكون العسكري حريص على حماية الانتقال الديمقراطي بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - (أ ش أ)

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حرص المكون العسكري على دعم وحماية الانتقال الديمقراطي.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن البرهان تلقى، اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسن، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وأكد البرهان حرص المكون العسكري على العمل سويا مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، والقوى السياسية، من أجل إنجاح الانتقال والتحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني .. مشيرًا إلى نجاح القوات المسلحة في إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالدور الكبير الذي لعبته مملكة النرويج في دعم الحكومة الانتقالية وعملية السلام في السودان وذلك عبر دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج).

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لاهتمام مملكة النرويج بالشأن الداخلي السوداني ودعمها المتواصل للانتقال وعملية السلام.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية النرويج إن بلادها بصدد تنظيم مؤتمر رفيع المستوى لدعم الانتقال في السودان، وذلك على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس.

وعبرت وزيرة الخارجية النرويجية عن ارتياحها لسماع هذه التطمينات من رئيس مجلس السيادة، وتعهدت بنقل فحوى هذا الاتصال للمؤتمر الخاص بدعم الانتقال في السودان.