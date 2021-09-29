«كورونافاك».. رهان الجزائر لتحقيق المناعة الجماعية

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:19
عربي ودولي
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بدأت الجزائر الأربعاء إنتاج جرعات من لقاح «كورونافاك» المضاد لفيروس «كورونا» محلياً، بالتعاون مع شركة «سينوفاك»، وذلك في مدينة فسنطينة.
وقال رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان لدى إشرافه على الانطلاق الرسمي للإنتاج في مصنع تابع لمجمع صيدال بقسنطينة (شرق)، إن إنتاج هذا اللقاح يمثل «البذرة الأولى للجزائر الجديدة».
وشدد على أن «الجزائر سوف تمضي في مثل هذه الإنجازات مع مجمعات أخرى مثل صيدال الذي تمكنت إطاراته من التحكم في المجالين التكنولوجي والبيوتكنولوجي المعقدين»، وفق تصريحات أورتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لهذا المصنع ثمانية ملايين جرعة في الشهر، ويمكن مضاعفتها عند الحاجة.
وكان وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن حامد أشار الاثنين إلى أن بلاده تعتزم الانخراط في تصدير هذا اللقاح إلى أفريقيا.
المصدر: وكالات