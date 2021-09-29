ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي للتوقف عن “السذاجة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع عن أعضائه، متهما الاتحاد بـ “السذاجة”، في الدفاع عن مصالح أعضائه.

ووفقا للمؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، الذي أعقب توقيعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكيس ميتسوتاكيس، عقدا لتسليم ثلاث فرقاطات فرنسية إلى اليونان، قال ماكرون: “عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحهم الخاصة وبناء اتحاد دفاعي، يتعين على الأوروبيين التوقف عن السذاجة”.

وأكد: “إذا تعرضنا لضغوط من دول تتخذ موقفًا أكثر صرامة، فعلينا الرد وإظهار أن لدينا الوسائل والإرادة للدفاع عن أنفسنا”، لافتا إلى أن “هذا ليس بديلاً عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية”، مستدركا: “لكن الأوروبيين يتحملون مسؤولية حمايتهم داخل الناتو”.

وكانت العلاقات الفرنسية مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، قد شهدت توترات إثر إعلان الدول الثلاث عن اتفاقية أمنية جديدة، انسحبت بموجبها أستراليا من تعاقد على شراء غواصات فرنسية.

وقد نصت الاتفاقية الأمنية الجديدة على أن تبني أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا من الولايات المتحدة وبريطانيا، الأمر الذي أثار خيبة أمل فرنسا، حيث كانت تستعد لتسليم غواصات تقليدية بحجم 40 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع شركة الشحن الفرنسية Naval في عام 2016 .

وقد وقعت فرنسا عقدًا مع اليونان لشراء ثلاث فرقاطات تبلغ قيمته نحو ثلاثة مليارات يورو، إضافة إلى طلب اليونان 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال من داسو، مما يجعلها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تختار الطائرة.