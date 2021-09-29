شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممي إزاء استمرار الخسائر في أرواح الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه البالغ حيال استمرار الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال أمام مجلس الأمن الدولي اليوم خلال تقديمه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التاسع عشر عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، الذي يغطي الفترة من 12 يونيو إلى 27 سبتمبر: إنه يشعر بقلق عميق إزاء استمرار العنف المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأضاف: أن غزة تتطلب حلولاً سياسية تركز على العمل من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وأشار وينسلاند، إلى أن الأمم المتحدة أطلقت في 13 سبتمبر برنامج مساعدات نقدية لمساعدة ما يقرب من 100,000 أسرة محتاجة في غزة.