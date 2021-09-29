شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي يدعو إلى إيجاد حلول لأزمة 55 مليون نازح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا تقرير أصدره الفريق الأممي رفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي، إلى ضرورة إيجاد حلول ‏مملوكة وطنياً لأكثر من 55 مليون نازح داخل بلدانهم، مؤكداً أنه على الحكومات والمجتمع المدني ‏والمجتمع الدولي والقطاع الخاص تكثيف العمل الجماعي في سبيل إحداث تغييرات منهجية لإنهاء ‏التشرد الذي طال أمده.‏

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح عند تسلم التقرير الصادر اليوم ‏بعنوان: "تسليط الضوء على أزمة النزوح الداخلي: رؤية مستقبلية"، أن عدد الأشخاص النازحين ‏داخلياً في جميع أنحاء العالم ظل يتزايد، على مدى عقود، حيث وصل إلى مستويات قياسية عاما تلو ‏آخر.‏

وشدد على أهمية المساعدة الإنسانية لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة، مشيراً إلى أن هناك ‏حاجة إلى فعل المزيد لاستعادة الإحساس بعودة الحياة إلى طبيعتها وتقديم الحلول.‏