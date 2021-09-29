شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي يدعو إلى إيجاد حلول لأزمة 55 مليون نازح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا تقرير أصدره الفريق الأممي رفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي، إلى ضرورة إيجاد حلول مملوكة وطنياً لأكثر من 55 مليون نازح داخل بلدانهم، مؤكداً أنه على الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والقطاع الخاص تكثيف العمل الجماعي في سبيل إحداث تغييرات منهجية لإنهاء التشرد الذي طال أمده.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح عند تسلم التقرير الصادر اليوم بعنوان: "تسليط الضوء على أزمة النزوح الداخلي: رؤية مستقبلية"، أن عدد الأشخاص النازحين داخلياً في جميع أنحاء العالم ظل يتزايد، على مدى عقود، حيث وصل إلى مستويات قياسية عاما تلو آخر.
وشدد على أهمية المساعدة الإنسانية لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى فعل المزيد لاستعادة الإحساس بعودة الحياة إلى طبيعتها وتقديم الحلول.