شكرا لقرائتكم خبر عن منعت قوارب صيد.. فرنسا تحذر من انتهاك بريطانيا لـ«بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت فرنسا من انتهاك المملكة المتحدة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أن منعت عدة قوارب صيد صغيرة تابعة للاتحاد الأوروبي من دخول مياهها الإقليمية، مما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزيرة شؤون البحار الفرنسية أنيك جيراردين في بيان، أمس الثلاثاء: "إنه رفض جديد من قبل البريطانيين لتنفيذ شروط اتفاق بريكست رغم كل العمل الذي قمنا به معا. لا ينبغي أن يتخذ البريطانيون الصيد الفرنسي رهينة لأسباب سياسية".