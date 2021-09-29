شرطة النفط تطيح بمتهمين تلاعبوا في إقفال المنتوج بنينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم في محافظة نينوى.



وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم "صهريج" في محافظة نينوى محملين بمنتوج نفطي من قبل قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال سيطرة "مصفى القيارة" وذلك لوجود تلاعب في إقفال المنتوج".



وأشارت إلى أنه "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل إحدى مراكز شرطة النفط ليتم عرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

