دولة عربية تقرر رفع حالة الاستنفار العام إلى أقصى درجاتها

وحسب بيان للوزارة نشرته عبر "فيسبوك"، عُقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، لمناقشة الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول. ووجّه الوزير بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا، ورفع حالة الاستنفار العام بجميع أجهزة وقطاعات الوزارة.

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر رفع حالة الاستنفار العام المفروضة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، إلى أقصى درجاتها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012