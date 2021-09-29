الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على تشديد التأشيرات على مواطنيها

وقالت السلطات الجزائرية إنها "أبلغت باريس أن تشديدها على التأشيرات سينعكس سلبا على حركة التنقل بين البلدين".

وقررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال، امس الثلاثاء.



وقال أتال في تصريحات عبر إذاعة "أوروبا 1"، إنه "قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".