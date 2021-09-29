انت الان تتابع خبر رئيس برشلونة يطلق تصريحاً بشأن 'عودة الغائبين' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لابورتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مواجهة بنفيكا مهمة للغاية، ويجب أن نلعب للفوز، حيث نحتاج لحصد النقاط الثلاث الأولى لنا في أوروبا".

وأردف رئيس برشلونة: "نريد تصدر المجموعة، رغم أن بنفيكا ليس فريقا سهلا، حيث فازوا بسبع مباريات متتالية، لكننا نملك فريقا يتقدم أكثر وأكثر، ونحن على ثقة بالفوز اليوم".



وأضاف: "فاتي يمثل الحاضر والمستقبل، وأحببت الطريقة التي عاد بها للملعب والدعم الذي كان يحظى به، حيث كانت لحظات مثيرة للغاية، وامتنانه للجهاز الطبي وعائلته، وكل من قاموا برعايته، وإحرازه لهدف كان متعة كبيرة".

وتابع لابورتا: "فاتي أراد الحصول على القميص رقم 10، لكنه طلب الإذن من القادة وهذا يظهر تواضعه، ومع استعادة فاتي وديمبلي وأجويرو سنبدأ في الحصول على فريق تنافسي بشكل متزايد".

وأردف: "أسلوب اللاماسيا غير قابل للمس، فهو أسلوب أصيل ومعروف ولا يمتلكه أي فريق آخر في العالم، وإذا جعلناه متوافقا مع التقنيات الرياضية عالية الأداء سنضع أنفسنا في مستوى آخر، وسنصبح فريقا لا يُهزم".



وعن عدم السماح بفتح كامل سعة ملعب كامب نو أمام الجماهير، قال لابورتا: "هذا يمثل ضررا كبيرا لنا، وضرر اقتصادي كبير، حيث تصرفنا بمسؤولية وفهم".

وأتم رئيس برشلونة: "نسبة التطعيم هنا مرتفعة ومتزايدة بشكل مستمر، وكنا محترمين للغاية وسنظل كذلك، وإذا قاموا بالتفكير مرة أخرى وخففوا القيود، سأكون ممتنا لهم".