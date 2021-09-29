مركز الملك سلمان يجري 27 عملية جراحية بالسنغال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى برنامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية في مستشفى (أدريس بوي) العام في مدينة داكار بجمهورية السنغال، 27 عملية جراحية متخصصة بالمسالك البولية خلال اليومين الأولين من البرنامج. ويستمر البرنامج من 24 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021 وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. يذكر أن المشروع يأتي ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز، بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود. وقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بالحديدة باليمن خدماتها العلاجية لـ 3.923 مستفيدا خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021. وراجع عيادة الوبائيات 400 مستفيد، وعيادة الطوارئ 547 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1658 شخصا، فيما راجع عيادة الأطفال 305 مراجعين، وعيادة الصحة الإنجابية 337 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 64 مستفيدا، وقسم التحصين 21 فردا، وعيادة التوعية والتثقيف 325 شخصا، كما راجع قسم الجراحة والتضميد 262 فردا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين.

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