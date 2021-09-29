شكرا لقرائتكم خبر إقرار قانون أمريكي لدعم استقرار ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أمس بإقرار مجلس النواب الأمريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا.

وقال الدبيبة وفق بيان للمجلس، «إن الكونجرس الأمريكي أكد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار، موضحا أن القانون يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر أمس قانون دعم الاستقرار في ليبيا بأغلبية كبيرة، وينص القانون على معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الولايات المتحدة للعب دور أكبر في حل النزاع الليبي.