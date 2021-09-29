إقرار قانون أمريكي لدعم استقرار ليبيا

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وقال الدبيبة وفق بيان للمجلس، «إن الكونجرس الأمريكي أكد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار، موضحا أن القانون يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر أمس قانون دعم الاستقرار في ليبيا بأغلبية كبيرة، وينص القانون على معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الولايات المتحدة للعب دور أكبر في حل النزاع الليبي.
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