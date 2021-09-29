حملة تطعيم كورونا تمنح كيشيدا رئاسة وزراء اليابان

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وتفوق كيشيدا (64 عاما) على تارو كونو، وزير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في جولة الإعادة في انتخابات الحزب.
وترك سوجا منصب رئيس الوزراء بعد عام واحد فقط في السلطة، بعد أن تلقى انتقادات كثيرة بسبب طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا، والقرار الذي لم يحظ بشعبية باستضافة دورة الألعاب الأولمبية بالرغم من الوباء.
وسوف يتعين على كيشيدا العمل سريعا لتحسين صورة الحزب المشوهة أمام الشعب الياباني، لأنه من المقرر بالفعل إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر.
وكان كيشيدا، الذي ينحدر من مدينة هيروشيما وينتمي لعائلة سياسية، مسالما في السابق بشأن قضايا السياسة الخارجية، لكنه تبنى نبرة أكثر تشددا في الآونة الأخيرة، فيما يحتمل أنه محاولة لتأمين تأييد المحافظين الملتفين حول رئيس الوزراء السابق المؤثر شينزو آبي.
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