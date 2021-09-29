فرنسا تحذر: بريطانيا تخرق اتفاق الخروج الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت فرنسا من أن المملكة المتحدة تنتهك اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعد أن منعت قوارب صيد صغيرة عدة تابعة للاتحاد الأوروبي من دخول مياهها الإقليمية، مما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس، فإن وزيرة شؤون البحار الفرنسية أنيك جيراردين قالت «إنه رفض جديد من الجانب البريطاني لتنفيذ شروط اتفاق بريكست، رغم كل العمل الذي قمنا به معا، لا ينبغي أن يؤخذ الصيد الفرنسي رهينة من جانب البريطانيين لأسباب سياسية».

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة في وقت سابق إنه من بين 47 طلبا للصيد في المياه البريطانية قدمتها سفن صغيرة، تم منح 12 ترخيصا.

وتسبب قرار المملكة المتحدة في تأجيج أحد أكثر العناصر إثارة للجدل والعاطفة في العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويخاطر بجعل الوصول إلى الأسواق للخدمات المالية أكثر صعوبة، فقد هددت فرنسا سابقا بحظر اللوائح التي من شأنها أن تسمح للشركات المالية البريطانية بممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي، إذا لم تحترم الدولة التزامات اتفاق البريكست بشأن الصيد.