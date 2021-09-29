السودان يعلن تأثره بالملء الأحادي لـ سد النهضة.. ويؤكد: «مواصلة البناء هو تهديد مباشر لنا»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن مواصلة إثيوبيا لعملية بناء سد النهضة دون اتفاق بين الأطراف هو "تهديد مباشر لبلاده"، مشدداً على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد لضمان تبادل المعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص.

وخلال لقائه السفير الأسترالي لدى السودان غلين مايلز، اليوم الأربعاء، قال عباس إن بلاده تأثرت بالملء الأحادي لسد النهضة، مشيراً إلى أن مواصلة إثيوبيا عمليات البناء بلا اتفاق "يعد تهديداً مباشراً لنا“.

وشدد الوزير السوداني على تمسك بلاده بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة لضمان تبادل المعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص.

وفي وقت سابق، جدد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، رفض الخرطوم أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة، معلناً استعداد السودان للانخراط في أي مسار تفاوضي يدعم التوصل إلى حل بشأن هذه الأزمة.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ أبريل الماضي.

واعتمد مجلس الأمن بياناً يدعو فيه أطراف أزمة سد النهضة إلى العودة للمفاوضات، ودعا المجلس أطراف النزاع السودان ومصر وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.