شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يختتم فعاليات البرنامج التمكينى للأمناء العامين بالبرلمانات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية حول: المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية والشورية.

والذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف، وبحضور النائب اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي، والنائبة شادية الجمل نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.