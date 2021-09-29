شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يحيى كدوانى: تقنين وضع التوك توك قريبا والسماح لمن بلغ 16 سنة بقيادة موتوسيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التعديل التشريعي الخاص بالسماح لمن بلغوا 16 سنة بقيادة الموتوسيكل هدفه تحقيق الانضباط المرورى، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته بالسماح لحصول الطفل على رخصة القيادة، على أن يتم وضع لوحات معدنية لكل الدراجات البخارية.

وأضاف كدوانى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية رشا مجدى، على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الطفل وقانون المرور أيضًا، على أن يتم مناقشة مشروع القانون مع بداية الانعقاد المقبل.

واستكمل تصريحاته، قائلا إن كل المركبات بأنواعها المختلفة خاضعة لنظام المرور الحديث الذى تم استخدامه حاليًا، بالإضافة إلى أنه سيتم تقنين وضع الـ«توك توك» والمركبات المشابهة له.

واختتم اللواء يحيى كدوانى، قائلا إن القانون سيتم مناقشته بعناية شديدة، خاصة وأنه لاقى بعض التساؤلات من جانب الرأي العام، لذلك سيخرج قانون قابل للتنفيذ للرأى العام.