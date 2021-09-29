شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الدور الثانى.. ما مصير التشريعات السابق إحالتها للجان النوعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة البرلمانية الثانية من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم السبت القادم في ضوء قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 418 لسنه 2021 بدعوة المجلس للانعقاد ليستأنف ممارسة مهتمة التشريعية والرقابية.

ولكن ماهو مصير التشريعات التي سبق وتم مناقشتها أو احالتها للجان النوعية في دور الانعقاد السابق ومتي تسقط القوانين المقدمة من النواب ؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة 179 من اللائحة التنفيذية علي النحو الاتي :

1- تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.