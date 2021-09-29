شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الدور الثانى.. ما مصير التشريعات السابق إحالتها للجان النوعية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة البرلمانية الثانية من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم السبت القادم في ضوء قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 418 لسنه 2021 بدعوة المجلس للانعقاد ليستأنف ممارسة مهتمة التشريعية والرقابية.
ولكن ماهو مصير التشريعات التي سبق وتم مناقشتها أو احالتها للجان النوعية في دور الانعقاد السابق ومتي تسقط القوانين المقدمة من النواب ؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة 179 من اللائحة التنفيذية علي النحو الاتي :
1- تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
2- بالنسبة للتقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
3- تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
4- في حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها