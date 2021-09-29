لوجود أخطاء بها.. محافظ القليوبية يعلق العمل بحركة تنقلات الإدارات الهندسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعليق العمل بالقرارين رقمي 1294 و1298 لسنة 202، الخاصين بحركة تنقلات مسؤولي الإدارات الهندسية بمجالس المدن والفنيين، مؤقتًا لمزيد من الدراسة، ولتصويب ما ورد بهما من أخطاء.

كما قرر المحافظ إحالة المختصين بالمحافظة والوحدات المحلية المختصة للتحقيق، وتحديد المسئوليات لتضمينهم بيانات بالمخالفة للحقيقة،

حيث شهدت أسماء محالين على المعاش، ومتوفيين، ومحالين لقضايا.

وكانت محافظة القليوبية، أعلنت اليوم، اعتماد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية بمدن ومراكز وأحياء المحافظة، بجانب حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة طوخ.