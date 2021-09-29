بالصور.. 100 طفل وفتاة يشاركون في مبادرة "دوّي" بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شارك 100 طفل وفتاة، اليوم الأربعاء، في فعاليات مبادرة "دوّي" والتي أطلقها فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسوان، وتهدف لتمكين الفتيات، بمركز شباب أبو الريش.

وقالت الدكتورة فاطمة عنتر، مقررة فرع المجلس بأسوان، إن الفعاليات يجري تنفيذها بالتعاون مع يونيسف، وبالشراكة مع عدد من الوزارات، منها الثقافة، والشباب والرياضة، والصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وجمعية المسقبل، في إطار الأنشطة التي يتبناها المجلس لتوفير بيئة آمنة صديقة للطفل والأم في الأماكن الأولى بالرعاية، وفي إطار الجهود المبذولة لتمكين الفتية والفتيات من أجل تحسين حياتهم ومهاراتهم.

وأضافت أن الفعاليات ستستمر لمدة 3 أيام، وجرى اليوم تنظيم جلسات مع الأطفال وأولياء الأمور، لتعريفهم بحقوق الطفل، وأساسيات التربية الإيجابية، ووضع حلول لأهم المشكلات التي تواجه الطفل داخل الأسرة.