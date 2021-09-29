​"عبدالراضي حمدي" وكيلًا لإعلام جامعة الأزهر فرع القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عبد الراضي حمدي البلبوشي، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام؛ للقيام بعمل وكيل كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب.

ويعد وكيل كلية الإعلام الجديد، من أبرز المتخصصين في العلاقات العامة والإعلان في الوطن العربي، ويتمتع بحضوره المتميز في المحافل العلمية والأكاديمية، سواء داخل الوطن أو خارجه؛ حيث شارك في مؤتمرات عدة، وله عديد من البحوث والمؤلفات التي أثرت التخصص، منها: صورة مصر في العالم الإسلامي 2004م، وفن الإعلان والتسويق 2008م، والتخطيط الإستراتيجي للعلاقات العامة ٢٠١٧م، والدليل العلمي للعلاقات العامة في المؤسسات غير الربحية،2014م، ودليل المراكز الإعلامية- رؤية إعلامية بمنطلقات أسرية، 2017م، وتطبيقات العلاقات العامة ،2019م، ومدخل للاتصال التسويقي،2021م.

وشارك في مؤتمرات علمية، مثل: المؤتمر الدولي الثاني للبيئة الجديدة للإعلام التفاعلي في العالم العربي- الواقع والمأمول- في الفترة من 24-25 جمادى الأولى الموافق 21-22 فبراير 2017م بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، ومؤتمر" الإعلام والتحولات السياسية في الشرق الأوسط" المنعقد في الفترة من 15-16-11-2017م بكلية الإعلام في جامعة اليرموك بالأردن، ومؤتمر "دي أيه أي سيستمز" السابع بعنوان: العلاقات العامة- رؤية ومستقبل- المنعقد بالرياض في 26 من ديسمبر2016م، والملتقى الثالث لجمعية العلاقات العامة والإعلان بعنوان: العلاقات العامة الرقمية 1436م، والمؤتمر الدولي للتعليم العالي بعنوان: الابتكار في التعليم العالي، 2014م.

كما حكم أبحاث مؤتمر كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود بعنوان: "وسائل التواصل الاجتماعي- التطبيقات والإشكاليات- المنعقد في الفترة من 18-19 /5/ 1436 هجرية الموافق 9-10 /3/ 2015 ميلادية، وناقش الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه داخل مصر وخارجها، وتلقى دورات في: فن القيادة، وإدارة الجودة، والإرشاد الأكاديمي، وبناء وتوصيف البرامج والمقررات الأكاديمية في مجال الإعلام.

ويمتع بمهارات وخبرات كبيرة؛ حيث عمل مديرًا لتحرير جريدة صوت الأزهر، وسكرتيرًا لتحرير مجلة البحوث الإعلامية، وأشرف على تحرير مجلة أخلاقيات الصادرة عن اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة، وقد انتدب للتدريس في كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة السادس من اكتوبر عام 2010م، واختير عضوًا للجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، ويعد من المؤسسين لكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وتراس عدة لجان علمية وأكاديمية بها؛ حيث اختير عضوًا في اللجنة العلمية بها لمدة خمس سنوات، وعضوًا في لجنة الجودة والاعتماد، ورئيسًا للجنة الإرشاد الأكاديمي لمدة سبع سنوات، وعضوًا في لجنة تحكيم أبحاث مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي- التطبيقات والإشكاليات المنهجية المنعقد بالرياض.

كما حكم عديدًا من الأبحاث لمجلات وكراسي علمية، مثل: مجلة العلاقات العامة والإعلان، والمجلة العربية للإعلام والاتصال بالمملكة العربية السعودية، وكرسي الملك خالد للدراسات التاريخية بجامعة أبها، وكرسي معالي الشيخ عبد العزيز التويجري للدراسات الإنسانية.

وحاصل على درع جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية، اجتاز برنامج التعليم والتعلم الجامعي UTI لمدة دورتين متتاليتين.

وتدرج في العمل الأكاديمي والوظيفي؛ حيث عُين معيدًا في قسم الصحافة والإعلام عام 1998م بكلية اللغة العربية بالقاهرة، ومدرسًا مساعدًا عام 2003م، ومدرسًا عام 2008م، وأستاذًا مساعدًا2018م، ثم رئيسًا لقسم العلاقات العامة 2021م.

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