الأعلى للثقافة: فتح باب التقديم لجوائز الدولة أول أكتوبر.. وهذه شروط التقديم وقيمتها المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بدء الترشح لجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2022، وتشمل جوائز الدولة (النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية) ابتداءً من أول أكتوبر 2021، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958؛ والقوانين المعدِّلة له بإنشاء جوائز الدولـة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

وفيما يلي ننشر التفاصيل الكاملة وشروط التقدم لمختلف الجوائز، وفق بيان صحفي أصدره المجلس الأعلى للثقافة..

أولًا- جوائز الدولة للتفوق في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2022

قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100000 جنيه، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة، وعلى المتقدم استيفاء الأوراق الآتية، بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة:

- نماذج من أعمال المتقدم بحد أقصى خمسة أعمال (نسخة ورقية وأخرى محملة على أسطوانة مدمجة)

- سيرة ذاتية وبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word" .

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شخصية حديثة .

- تقديم خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم أو المرشح.

- مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم أعمال تثبت مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري، وذلك عند الإعلان عن الجائزة فى أول أكتوبر (تقديم رقم إيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال) للمتقدم أو المرشح، ولا يعتد برسالة الماجستير أو الدكتوراة كإثبات مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري.

- الأعمال المقدمة لا تسترد.

ولمن يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2021.

ثانيًا- جوائز الدولة التشجيعية لعــام 2022

يبدأ التقديم في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2021

- قيمة جائزة الدولة للتفوق 100.000، وميدالية فضية

- قيمة جائزة الدولة التشجيعية 50.000 جنيه مصري.

أولا- الفنـــــون:

1. مشروعات الحفاظ المعمارى والعمرانى – المباني والنطاقات ذات القيمة.

2. مجال التأليف السينمائي (السيناريو).

3. النحت فى الخامات الصلبة.

4. التصوير (painting).

5. رسم كتاب لطفل ماقبل المدرسة.

6. التأليف المسرحي.

7. الموال الشعبي - (جمع وتوثيق).

8. عزف على آلات النفخ الخشبي (فلوت أو اوبوا أو كلارينت أو فاجوط).

ثانيًا- الآداب:

1. جائزتان فى مجال السرد القصصى والروائى.

2. جائزتان فى مجال شعر الفصحى والعامية.

3. جائزتان فى مجال الترجمة من العربية وإليها.

4. جائزتان فى مجال الدراسات الأدبية واللغوية.

ثالثًا- العلوم الاجتماعية:

1. التاريخ و الآثار وحفظ التراث.

2. الجغرافيا والبيئة والمياة والتغيرات المناخية .

3. الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي.

4. التربية وعلم النفس.

5. الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات.

6. علوم الإدارة .

7. الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف.

8. الثقافة العلمية.

رابعًا- العلوم الاقتصادية والقانونية:

1. التنوع الثقافي والانصهار الاجتماعي في ظل الدستور المصري.

2. المشهد الدولي في أزمة الكورونا، أول تطبيق مباشر للعولمة.

3. انعكاس أزمة سد النهضة على وعي المواطن المصري بهويته الأفريقية.

4. ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

5. السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز وتأثيرها على الثقافة العامة.

6. تجربة نظام المجلسين التشريعيين في البرلمان المصري.

7. قراءة التراث على ضوء المستجدات المعاصرة.

8. اللجان البرلمانية صناعة الرقابة والتشريع.

ويشترط في المتقدم ما يلي:

- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.

- أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة ( الإدارة العامة للجوائز والمسابقات ) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2021.

- على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه؛ الإنتاج المقدم لا يسترد + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين + صورة بطاقة الرقم القومى+ صورة شخصية حديثة، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.

- إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج من الجهة العارضة أو المنفذة للعمل المقدم بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة .

- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفـروع.

- أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة.

- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد.

- في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر ان يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.

ويشترط في الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي :

- أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث و أصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .

- أن يكون قد سبق نشره أو عرضة أو تنفيذه، ولم يمض علي ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أوعرضه .

- ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل (جائزة الدولة)، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة .

- ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخري، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك في الطلب المقدم منه.

- في حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم بشرط اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات أو إحدى الجامعات الحكومية يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات.