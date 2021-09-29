بتهمة الخيانة العظمى.. القبض على مؤسس شركة لأمن الإنترنت في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية (تاس) أنه تم القبض على مؤسس شركة أمن الإنترنت الروسية "جروب -أي بي" بتهمة الخيانة العظمى في موسكو اليوم الأربعاء.

وسوف يظل إيليا ساشكوف، الذي ينفي هذه المزاعم، رهن الاحتجاز للشهرين المقبلين.

ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن القضية، على الرغم من أن محطة ايكو موسكوفي الإذاعية ذكرت أن ساشكوف متهم بنقل معلومات إلى وكالات استخبارات أجنبية.

وقامت الشرطة أمس الثلاثاء ، بتفتيش مكاتب مجموعة "أي بي" في موسكو، التي يعمل بها أكثر من 500 شخص وهي متخصصة في مكافحة الهجمات الإلكترونية ومنع الاحتيال عبر الإنترنت.

وبعد إلقاء القبض على ساشكوف، علق الكرملين فقط بالقول إنه لا يتوقع أي تأثير على مناخ الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات في روسيا.

ومع ذلك حذر بوريس تيتوف، أمين المظالم الروسي لرواد الأعمال، من أن التحقيق يجب أن يكون شفافا تماما، وإلا فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا سيواجه ضربة شديدة مع مغادرة الشركات للبلاد.