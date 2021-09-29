ولي العهد السعودي: مبادرة المملكة لحل الأزمة اليمنية تتضمن وقف إطلاق النار بمراقبة الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة اليمن، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار الأمن الوطني الأمريكي جيك سوليفان، حيث بحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن بحث قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ولي العهد السعودي - خلال اللقاء - على مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد سوليفان، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع السعودية عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران، كما أكد تأييد الرئيس الأمريكي لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، وأكد دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة.