مقتل 24 سجينًا في معركةٍ بسجن في الإكوادور

اسماعيل عبد الحي - أعلنت حكومة الإكوادور يوم أمس، أن ما لا يقل عن 24 سجينا لقوا حتفهم وأُصيب 48 آخرون في أعمال شغب بأحد السجون، في ثالث إنتفاضة دامية في منظومة السجون في الدولة الواقعة بمنطقة الإنديز.

وحدثت الواقعة في سجن بينيتيسياريا ديل ليتورال بمقاطعة غواياس الذي شهد في الشهور القليلة الماضية معارك دامية بين عصابات من أجل السيطرة عليه.

وقالت مصلحة السجون الحكومية في بيان، "تم تفعيل نظام الإنذار في مركز الحرمان من الحرية في غواياس، بسبب إطلاق نار وإنفجارات في عدة مناطق.. ونتيجة المواجهة قتل 24 نزيلا وأصيب 48 بجروح".

وأضافت أن السلطات تمكنت من إستعادة السيطرة على المنشأة بعد الظهر، عقب إخلائها في وقت سابق ونشر ضباط شرطة داخل السجن وضباط عسكريين لحراسة المبنى من الخارج.

(وكالات)