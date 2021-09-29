وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين غدا الخميس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد غدا الخميس إلى البحرين وذلك في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي.

وذكرت القناة 7 العبرية أن وزيري خارجية إسرائيل والبحرين سيفتتحان السفارة الإسرائيلية في المنامة وسيوقعان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية.

وأوضحت أنه سينضم إلى الزيارة المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز ونائب المدير العام للشرق الأوسط عوديد يوسف.

ونوهت إلى أن نائب وزير الخارجية، عيدان رول يحضر في الزيارة لافتتاح خط الطيران بين إسرائيل والبحرين

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن إسرائيل سوف تدشن خط طيران مباشر مع دولة البحرين يشمل رحلتين جويتين أسبوعيا ، حيث ستسيرهما شركة الطيران البحرينية “غولف إير”.

وأضاف عيدان رول نائب وزير الخارجية الإسرائيلي ان دولة البحرين هي وجهة تجارية هامة بالنسبة لدولة إسرائيل، وافتتاح خط الطيران بين الدولتين خطوة إستراتيجية هامة، ستسهم كثيرا للاقتصاد الإسرائيلي وكذلك للسياحة الوافدة والمغادرة، لأن هذه وجهة تسمح برحلات جوية رخيصة ومريحة أكثر إلى الشرق (الاقصى)”.

وأضاف رول أن “هذه خطوة هامة أخرى في توثيق العلاقات مع دول الخليج في إطار اتفاقيات أبراهام، التي ستحقق خطوات تعاون أخرى في مجالات عديدة”