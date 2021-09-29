شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تعجز عن الإيفاء بتطعيم كورونا للشهر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت أحدث إحصاءات منظمة الصحة العالمية، أنه لن يتم الإيفاء بهدف المنظمة بتطعيم ما لا يقل عن 10% من تعداد سكان كل دولة في العالم بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

وحذرت المنظمة التي طالبت الدول الأكثر ثراء بالتبرع بمزيد من اللقاحات للدول النامية، من أن العشرات من الدول، معظمها في إفريقيا، لم تقترب حتى من تطعيم 10% من سكانها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأسبوع الماضي "نحن في حاجة لالتزام عالمي قوي لدعم عملية تطعيم ما لا يقل عن 40% من سكان كل دولة بحلول نهاية هذا العام"، مضيفا أن الهدف المقبل هو 70% من تعداد سكان كل دولة بحلول منتصف العام المقبل.

كما تنتقد المنظمة الدول الغنية لقيامها باكتناز جرعات اللقاح، حيث تستخدمها الكثير من الدول لإعطاء جرعات معززة، في الوقت الذي لم يحصل فيه الملايين حول العالم على الجرعة الأولى من اللقاح.