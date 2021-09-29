الكشف عن جولة محادثات جديدة بين طهران والرياض فـي بغداد

بغداد ـ ا.ف.ب: أجرت طهران والرياض جولة محادثات جديدة في بغداد، وفق ما ذكرت ثلاثة مصادر عراقية، هي الأولى منذ تسلم ابراهيم رئيسي الرئاسة في إيران، وبعد سلسلة لقاءات حصلت في الأشهر الأخيرة بين البلدين. وأجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون جولات عدة من المباحثات خلال الأشهر الماضية في العاصمة العراقية، كشف عنها للمرة الأولى في أبريل الماضي خلال فترة رئاسة حسن روحاني، وقد حققت “تقدما جادا” بشأن أمن الخليج، كما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الأسبوع الماضي. وأكد مصدر عراقي مطلع على الملف لفرانس برس “لقاء مسؤول إيراني بمسؤول سعودي في بغداد، في إطار الاجتماعات السابقة التي جمعت بين البلدين”، لكن لم يحدد هوية المسؤولين. كذلك، أكد مصدر حكومي ومصدر سياسي آخر مطلع عقد المحادثات بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي بدون مزيد من التفاصيل عن مضمونها وعن مستوى التمثيل.

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