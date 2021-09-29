دراسة تأثير فيتامين «أ» لعلاج فقدان حاسة الشم المرتبط بكورونا

■ الكويت تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها فـي الربيع

■ مصر تتيح تطعيما فوريا وسط انتشار الموجة الرابعة

■ الجزائر تبدأ إنتاج لقاح «سينوفاك» بالشراكة مع الصين

■ تركيا تنفي إغلاق المدارس رغم ارتفاع الإصابات

■ اليابان ترفع قيود كورونا تدريجيا من أول أكتوبر

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

تبحث دراسة جديدة فيما إذا كان فيتامين (أ) يمكن أن يساعد في علاج أولئك الذين فقدوا حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جامعة إيست أنجليا في انجلترا القول في بيان إن تجربة أبوللو التي تستمر 12 أسبوعا سوف تسعى لعلاج الأشخاص الذين عانوا من فقدان حاسة الشم أو حدوث تغير بها نتيجة للعدوى الفيروسية عبر استخدام قطرات أنف تحتوي على الفيتامين. وقالت الجامعة إن بحثًا من ألمانيا أظهر الفوائد المحتملة للفيتامين، وأن فريقها “سوف يستكشف كيف يعمل هذا العلاج للمساعدة في إصلاح أنسجة الأنف المتضررة من الفيروسات”. ويأمل الباحثون في أن الدراسة “يمكن أن تساعد يوما ما في تحسين حياة الملايين حول العالم الذين يعانون من فقدان حاسة الشم، من خلال إعادة حاستهم الخامسة”.

خليجيا، أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح عن توقعاته بموعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل إلى الكويت. حيث توقع أن تعود الحياة بشكل كامل إلى طبيعتها بحلول فصل الربيع المقبل. وقال إن وزارة الصحة الكويتية تنتظر اعتماد تطعيم الفئات العمرية من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا.

الى ذلك، تتيح مصر في الوقت الراهن التطعيم بلقاحات الوقاية من “كوفيد19” بشكل فوري في مراكز الشباب بأنحاء مصر دون تسجيل مسبق عبر الإنترنت، في خطوة تستهدف تشجيع الناس على التطعيم وتخفيف الضغط على المستشفيات والوحدات الصحية وسط الموجة الرابعة للجائحة. وقالت وزارة الصحة إن قرابة 270 من مراكز الشباب تفتح أبوابها الآن أمام المواطنين المصريين للحصول على اللقاحات، وهو ما يرفع عدد أماكن التطعيم في أنحاء مصر إلى 1100 موقع.

من جهته قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري إن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح سينوفاك للوقاية من مرض كوفيد19 بالشراكة مع الصين بهدف تلبية الطلب المحلي في الجزائر وتصدير الفائض.

دوليا، قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها أعطت الضوء الأخضر للسفر إلى ستة مواقع سياحية غير أوروبية دون الحاجة إلى البقاء في الحجر الصحي كإجراء احترازي من كوفيد19 سواء عند الوصول أو العودة. وسيُسمح للإيطاليين بالسفر إلى مصر (ولكن إلى شرم الشيخ ومرسى علم فقط) وجزر المالديف وسيشل وموريشيوس وجمهورية الدومينيكان وأروبا فيما وصفتها الوزارة بأماكن سياحية خاضعة للرقابة. من جهته قال فخر الدين قوجه وزير الصحة التركي إن بلاده “لن تغلق المدارس أبدا” مرة أخرى على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد19 في الآونة الأخيرة وإن الحكومة تدرس طرقا مختلفة لمواصلة التعليم حضوريا.

آسيويا، أعلنت اليابان رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”، ابتداءً من أول أكتوبر. وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، رفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا على ما يقرب من نصف المحافظات ابتداءً من 1 أكتوبر.