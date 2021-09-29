البنتاجون يقر بأخطاء و«فشل استراتيجي» فـي أفغانستان

واشنطن ـ ا.ف.ب: أقرّ مسؤولو الدفاع الأميركيون بأخطاء في التقدير أفضت إلى “فشل استراتيجي” في أفغانستان مع انتصار حركة طالبان من دون عناء بعد حرب استمرت 20 عامًا في أفغانستان. وأقرّ قائد أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي ومسؤول القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي علنًا للمرة الأولى أنّهما نصحا الرئيس جو بايدن بالابقاء على 2500 جندي في أفغانستان لتجنّب انهيار نظام كابول. وأتى كلامهما خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ حول النهاية الفوضوية للحرب في أفغانستان. واختار الرئيس الأميركي عدم الأخذ بهذه النصيحة، مؤكدًا في أغسطس أنّه لم يتلقّها. وقال بايدن في 19 اغسطس الماضي خلال مقابلة مع محطة “ايه بي سي” التلفزيونية “لم يقل أحد لي ذلك على حدّ علمي”. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنّ “واقعة انهيار الجيش الأفغاني الذي درّبناه مع شركائنا، غالبًا من دون إطلاق أي رصاصة، فاجأتنا”، مضيفًا “سيكون مجافيًا للحقيقة الادّعاء بعكس ذلك”. وتابع “لم ندرك مدى فساد كبار ضباطهم وانعدام كفاءتهم، لم نقدّر الأضرار التي نجمت عن التغييرات الكثيرة وغير المفسّرة التي قرّرها الرئيس أشرف غني على صعيد القيادة، لم نتوقع أن يكون للاتفاقات التي توصّلت إليها طالبان مع أربعة قادة محليين بعد اتفاق الدوحة تأثير كرة الثلج، ولا أن يكون اتفاق الدوحة قد أحبط الجيش الأفغاني”.