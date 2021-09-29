الأردن يعيد فتح معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا

عمّان ـ ا.ف.ب: أعادت السلطات الأردنية فتح مركز جابر/نصيب الحدودي مع سوريا أمام المسافرين وحركة الشحن أمس بعد حوالى شهرين من إغلاقه بسبب المعارك التي جرت في جنوب سوريا بين الجيش السوري وفصائل مسلحة. وتفرض السلطات الأردنية على الذين سيسلكون المعبر أن يكونوا ملقحين أو خاضعين لفحص الكشف عن كوفيد، وذلك في إطار استمرار تدابير الوقاية من الوباء.

وقال مدير مركز حدود جابر العقيد مؤيد الزعبي “نحتفل بإعادة فتح المعبر الذي تم إغلاقه قبل فترة بسبب الأحداث التي شهدها الجانب السوري”. ومعبر جابر/نصيب هو المعبر الرئيسي بين الأردن وسوريا. وشكل إغلاقه في أبريل 2015 بسبب النزاع في سوريا، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الحرب. وأعيد فتح المعبر خريف عام 2018.

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