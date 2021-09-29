سلطة الطيران المدني تصدر تنويهاً مهماً

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي ، اليوم الأربعاء، تنويهاً للمسافرين وشركات الطيران بشأن بطاقة التلقيح الدولية.

وقالت السلطة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر بإعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق والإعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".



