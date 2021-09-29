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تونس.. رجل يقتل زوجته ويصيب والدتها بكسور دهسا بسيارته

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بغداد - ياسين صفوان - أقدم مواطن تونسي من منطقة عين زيان من ولاية القصرين، اليوم الاربعاء، على دهس زوجته ووالدتها بسيارته.
وقال مصدر أمني تونسي ان " الحادثة وقعت بسبب خلافات عائلية ما ادى الى وفاة زوجته وإصابة والدتها بكسور".

واضاف أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث في الغرض لدى وحدات الحرس الوطني وإدراج القاتل محل تفتيش بعد أن لاذ بالفرار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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