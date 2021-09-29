تونس.. رجل يقتل زوجته ويصيب والدتها بكسور دهسا بسيارته

واضاف أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث في الغرض لدى وحدات الحرس الوطني وإدراج القاتل محل تفتيش بعد أن لاذ بالفرار".

بغداد - ياسين صفوان - أقدم مواطن تونسي من منطقة عين زيان من ولاية القصرين، اليوم الاربعاء، على دهس زوجته ووالدتها بسيارته.

محمد يوسف

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