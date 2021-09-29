انت الان تتابع خبر تونس.. رجل يقتل زوجته ويصيب والدتها بكسور دهسا بسيارته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أقدم مواطن تونسي من منطقة عين زيان من ولاية القصرين، اليوم الاربعاء، على دهس زوجته ووالدتها بسيارته.
وقال مصدر أمني تونسي ان " الحادثة وقعت بسبب خلافات عائلية ما ادى الى وفاة زوجته وإصابة والدتها بكسور".
واضاف أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث في الغرض لدى وحدات الحرس الوطني وإدراج القاتل محل تفتيش بعد أن لاذ بالفرار".
واضاف أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث في الغرض لدى وحدات الحرس الوطني وإدراج القاتل محل تفتيش بعد أن لاذ بالفرار".