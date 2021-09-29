الإعلام الأمني: ضبط كدس عتاد من مخلفات داعش في تلعفر

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء،عن ضبط كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة، وردت الى الفرقة الخامسة عشر بالجيش العراقي، تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال العياضية التابعة الى قضاء تلعفر، على الفور خرجت قوة إلى المنطقة المُشار إليها آنفاً وبعد البحث والتفتيش تم العثور على، حزام ناسف وعبوة ناسفة محلية الصنع ورمانة دفاعية".



واضافت انه "تم معالجة وتفجير المواد المضبوطة من قبل مفرزة المعالجة في الفرقة 15 دون حادث يذكر".

