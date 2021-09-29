انت الان تتابع خبر تهديدات الصدر والانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = المرجعية تشجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات،، وتؤكد عدم مساندنتها أي مرشح أو قائمة انتخابية.
= إغلاق جميع المطارات والمنافذ قبل اربع وعشرين ساعة من الاقتراع،، والمشتركة تمنع تحليق طائرات الدرون والمسيرات في يوم التصويت.
= الصدر يهدد بإجراءات وطنية صارمة ضد المطبعين،، والحكومة تدعو المجتمع الدولي الى الاهتمام بالقضية الفلسطينية.
= المحكمة الاتحادية توافق على ست فقرات مطعون بها بالموازنة.. وترد الطعن لاربع مواد.
= الصدر يهدد بإجراءات وطنية صارمة ضد المطبعين،، والحكومة تدعو المجتمع الدولي الى الاهتمام بالقضية الفلسطينية.
= المحكمة الاتحادية توافق على ست فقرات مطعون بها بالموازنة.. وترد الطعن لاربع مواد.