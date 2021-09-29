تهديدات الصدر والانتخابات في نشرة السومرية

= إغلاق جميع المطارات والمنافذ قبل اربع وعشرين ساعة من الاقتراع،، والمشتركة تمنع تحليق طائرات الدرون والمسيرات في يوم التصويت.

بغداد - ياسين صفوان - = المرجعية تشجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات،، وتؤكد عدم مساندنتها أي مرشح أو قائمة انتخابية.

محمد يوسف

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