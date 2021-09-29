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تهديدات الصدر والانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = المرجعية تشجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات،، وتؤكد عدم مساندنتها أي مرشح أو قائمة انتخابية.
= إغلاق جميع المطارات والمنافذ قبل اربع وعشرين ساعة من الاقتراع،، والمشتركة تمنع تحليق طائرات الدرون والمسيرات في يوم التصويت.

= الصدر يهدد بإجراءات وطنية صارمة ضد المطبعين،، والحكومة تدعو المجتمع الدولي الى الاهتمام بالقضية الفلسطينية.


= المحكمة الاتحادية توافق على ست فقرات مطعون بها بالموازنة.. وترد الطعن لاربع مواد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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