ما هي أبرز تصريحات نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعد ساعات من تعيينها رئيسة لوزراء تونس، قالت نجلاء بودن إنها "تتشرف ‏بأن تكون أول امرأة تتقلد منصب رئاسة الحكومة في البلاد".



وقالت بودن في أول تدوينة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بعد توليها المنصب، إنها "ستعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ومحاربة الفساد".

وأكدت أن "أولويتها هي الاستجابة لمطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعة في النقل والصحة والتعليم".

وبودن هي أكاديمية وخبيرة في الجيولوجيا، وصاحبة شبكة علاقات واسعة بالدوائر المالية العالمية، تتقدم اليوم مشروع سعيد لإنقاذ البلاد من أزمات أشعلها حكم الإخوان على مدى سنوات.

وفي خطوة وصفها متابعون بالتاريخية، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة في خطوة تأتي ضمن سياق رحلة إنقاذ بدأها الرئيس لتجاوز مخلفات حكم الإخوان منذ سنة 2011.

ملفات ثقيلة ستواجهها رئيسة الحكومة الجديدة خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فيما يجمع خبراء على أن تعيينها في هذا الظرف بالذات ستكون له تداعيات إيجابية على مسار القطع مع المنظومة الإخوانية.