شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عُمان.. تسجّيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجّلت سلطنة عُمان خلال الساعات الـ 24 الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 294 حالة, وحالة وفاة واحدة.



وأفادت وزارة الصحة العمانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بلغ 303.738 إصابة، منها 2096 حالة نشطة, فيما بلغ اجمالي الوفيات 4096 حالة وفاة, مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 297.546 حالة.