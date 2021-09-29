وزير الخارجية الياباني السابق يفوز بزعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

فاز وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا (64 عاما) في التصويت الذي جرى، اليوم الأربعاء، لانتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، ما يمهد الطريق لتعيينه بمنصب رئيس الوزراء خلفاً ليوشيهيدي سوغا.



وتمكن كيشيدا الذي تولى حقيبة وزارة الخارجية منذ ديسمبر 2012 حتى أغسطس 2017، من حصد 257 صوتًا (أصوات 249 نائباً برلمانيّاً عن الحزب وثمانية من خلاياه في المحافظات)، مقابل 170 صوتًا (131 نائبًا و39 خلية) لدى منافسه وزير التطعيم تارو كونو الذي سبق أن تولى منصبي وزير الخارجية (2017-2019) ووزير الدفاع (2019-2020).

وجاء ذلك بعد أن خرج اثنان من أصل المرشحين الأربعة لمنصب زعيم الحزب الحاكم في الجولة الأولى من التصويت، ومن المقرر أن يصوت البرلمان في الرابع من أكتوبر المقبل على تعيينه لمنصب رئيس الوزراء.