شكرا لقرائتكم خبر عن المستقبل لها.. تعرف على أبرز مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد مشروعات الطاقة المتجددة، أبرز المشروعات التنموية الهامة المدرجة على بخطة قطاع الكهرباء العام المالى الجارى 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مشروعات الطاقة المتجددة:
1- تمهيد الأراضي اللازمة لمشروع التغذية الكهربائية ، بمناطق شرق وغرب وذلك بهدف توفير وإتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
2- إقامة محطة توليد الكهرباء بكوم أمبو قدرة 50 ميجاوات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
3- انشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة بالبحر الأحمر ، قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، وتهدف هذه المشروعات إلي توليد طاقة 212 جيجاوات - ساعة سنويا ، وتوفير نحو 45 ألف طن بترول مكان سنويا ، والحد من انبعاثات حوالي 8 11 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.
4- إنشاء محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات ، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني KFW إقامة محطة كهرباء بطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية.
5- وفي إطار استراتيجية تحديث الطاقة حتى عام 2035 ، من المخطط استخدام الهيدروجين في التخزين الموسمي للكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة .
يُشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجارى 21/2022 بواقع 43 مليار جنيه، تتوزع بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.
وعلى مستوى الجهاز الإدارى تبلغ قيمة الاستثمارات المدرجة لها نحو 6 مليارات جنيه معطاه بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليارات جنيه.