شكرا لقرائتكم خبر عن المستقبل لها.. تعرف على أبرز مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروعات الطاقة المتجددة، أبرز المشروعات التنموية الهامة المدرجة على بخطة قطاع الكهرباء العام المالى الجارى 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مشروعات الطاقة المتجددة:

1- تمهيد الأراضي اللازمة لمشروع التغذية الكهربائية ، بمناطق شرق وغرب وذلك بهدف توفير وإتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

2- إقامة محطة توليد الكهرباء بكوم أمبو قدرة 50 ميجاوات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

3- انشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة بالبحر الأحمر ، قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، وتهدف هذه المشروعات إلي توليد طاقة 212 جيجاوات - ساعة سنويا ، وتوفير نحو 45 ألف طن بترول مكان سنويا ، والحد من انبعاثات حوالي 8 11 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

4- إنشاء محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات ، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني KFW إقامة محطة كهرباء بطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية.