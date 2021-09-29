شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يتفقد استعدادات مدارس دار السلام والبساتين للعام الدارسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة عدد من مدارس إدارة دارالسلام والبساتين، لتفقد الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والوقوف على احتياجات المدارس قبل أيام من بداية الفصل الدراسي.

وجاءت زيارة "مطر" بصحبة النائب خالد طنطاوي، وعبد العزيز حسن مدير إدارة البساتين التعليمية، وحسن الصعيدي، القائم بأعمال مدير إدارة دار السلام التعليمية.

ووجه "مطر" الشكر إلى مديري المدارس والإدارات بدار السلام والبساتين على جهودهم الملحوظة لتطوير المدارس وتجهيزها بالشكل الأمثل، لاستقبال الطلاب في عام دراسي منتظم ويواجه العديد من التحديات قبل بدايته، وهو ما تم الاستعداد له بالشكل الأمثل.



النائب محمد تيسير مطر يتفقد استعدادات مدارس دار السلام والبساتين للعام الدارسى الجديد (1)



النائب محمد تيسير مطر يتفقد استعدادات مدارس دار السلام والبساتين للعام الدارسى الجديد (2)



النائب محمد تيسير مطر يتفقد استعدادات مدارس دار السلام والبساتين للعام الدارسى الجديد (3)