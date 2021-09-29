الارشيف / اخبار العالم

تصنيف «ARCIF»: مجلة السياسة الدولية الـ11 عربيا.. والديمقراطية فى الفئة Q2

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف «ARCIF»: مجلة السياسة الدولية الـ11 عربيا.. والديمقراطية فى الفئة Q2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر معامل "التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية" "أرسيف – ARCIF"، أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمى، التقرير السنوى السادس للمجلات للعام 2021، وهو مؤشر صادر عن تحالف يضم عدة مؤسسات دولية وعربية هي : لجنة الامم المتحدة لغرب آسيا ومكتب اليونيسكو الإقليمي للدول العربية في بيروت ومكتبة الاسكندرية وقاعدة بيانات معرفة، وعدد كبير من الخبراء العرب .

WhatsApp Image 2021-09-29 at 3.19.13 PM (2)
WhatsApp Image 2021-09-29 at 3.19.13 PM (1)

وأوضح التقرير أن مجلة "السياسة الدولية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام نجحت فى تحقيق معايير الاعتماد، البالغة 32 معيارًا.. إذ حصلت على المرتبة الـ11 فى تخصص العموم السياسية من إجمالى عدد المجلات البالغة 56 مجلة على المستوى العربى.

وأفاد المعمل بأن مجلة "الديمقراطية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام نجحت فى تحقيق معايير الاعتماد، البالغة 32 معيارًا.. إذ صنفت المجلة ضمن الفئة الثانية  Q2، وهى الفئة الوسطى المرتفعة.

وتفخر مؤسسة الأهرام بأنها حصلت علي مركزين ضمن قائمة العشر باحثين الاكثر تأثيرًا في مجال العلوم السياسية علي مستوي العالم العربي وهم :

١-المركز الاول : د.خالد حنفي - مدير تحرير مجلة السياسة الدولية

WhatsApp Image 2021-09-29 at 3.19.13 PM

٢-المركز الثامن: د.ايمان رجب- رئيس وحدة البحوث الامنية في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وذلك طبقًا لما تم نشره من الباحثين في مجلة السياسة الدولية والديمقراطية وإصدارات مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

WhatsApp Image 2021-09-29 at 3.19.12 PM

 

 

تصنيف-«ARCIF»--مجلة-السياسة-الدولية-الـ11-عربيًا..-والديمقراطية-فى-الفئة-Q2-(1)
تصنيف-«ARCIF»--مجلة-السياسة-الدولية-الـ11-عربيًا..-والديمقراطية-فى-الفئة-Q2-(1)

 

تصنيف-«ARCIF»--مجلة-السياسة-الدولية-الـ11-عربيًا..-والديمقراطية-فى-الفئة-Q2-(2)
تصنيف-«ARCIF»--مجلة-السياسة-الدولية-الـ11-عربيًا..-والديمقراطية-فى-الفئة-Q2-(2)

 

تصنيف-«ARCIF»--مجلة-السياسة-الدولية-الـ11-عربيًا..-والديمقراطية-فى-الفئة-Q2-(3)
تصنيف-«ARCIF»--مجلة-السياسة-الدولية-الـ11-عربيًا..-والديمقراطية-فى-الفئة-Q2-(3)

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا