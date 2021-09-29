تصنيف «ARCIF»: مجلة السياسة الدولية الـ11 عربيا.. والديمقراطية فى الفئة Q2

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القاهرة - سامية سيد - أصدر معامل "التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية" "أرسيف – ARCIF"، أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمى، التقرير السنوى السادس للمجلات للعام 2021، وهو مؤشر صادر عن تحالف يضم عدة مؤسسات دولية وعربية هي : لجنة الامم المتحدة لغرب آسيا ومكتب اليونيسكو الإقليمي للدول العربية في بيروت ومكتبة الاسكندرية وقاعدة بيانات معرفة، وعدد كبير من الخبراء العرب .

وأوضح التقرير أن مجلة "السياسة الدولية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام نجحت فى تحقيق معايير الاعتماد، البالغة 32 معيارًا.. إذ حصلت على المرتبة الـ11 فى تخصص العموم السياسية من إجمالى عدد المجلات البالغة 56 مجلة على المستوى العربى.

وأفاد المعمل بأن مجلة "الديمقراطية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام نجحت فى تحقيق معايير الاعتماد، البالغة 32 معيارًا.. إذ صنفت المجلة ضمن الفئة الثانية Q2، وهى الفئة الوسطى المرتفعة.

وتفخر مؤسسة الأهرام بأنها حصلت علي مركزين ضمن قائمة العشر باحثين الاكثر تأثيرًا في مجال العلوم السياسية علي مستوي العالم العربي وهم :

١-المركز الاول : د.خالد حنفي - مدير تحرير مجلة السياسة الدولية

٢-المركز الثامن: د.ايمان رجب- رئيس وحدة البحوث الامنية في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وذلك طبقًا لما تم نشره من الباحثين في مجلة السياسة الدولية والديمقراطية وإصدارات مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.



تصنيف-«ARCIF»--مجلة-السياسة-الدولية-الـ11-عربيًا..-والديمقراطية-فى-الفئة-Q2-(1)



تصنيف-«ARCIF»--مجلة-السياسة-الدولية-الـ11-عربيًا..-والديمقراطية-فى-الفئة-Q2-(2)