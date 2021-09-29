ألمانيا تؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية واستكمال الاستحقاقات الانتخابات بليبيا

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أكدت ألمانيا، الأربعاء، ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية واستكمال الاستحقاقات الانتخابات الليبية في موعدها.



والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، واستعرض معه التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين الانتخابية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحث اللقاء الاستحقاقات القادمة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.

ومن جانبه أشاد السفير الألماني بنتائج اجتماع "عملية السلام الليبية" لوزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، والذي عقد في نيويورك بحضور محمد المنفي.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا.

وتولت ألمانيا دور الوساطة، ونظمت الحكومة الاتحادية العام الماضي قمة كبرى في العاصمة برلين بهدف إنهاء تدخل دول أخرى في النزاع مع خلال توريدات أسلحة ومرتزقة، وتمت إقامة مؤتمر متابعة لذلك في يونيو الماضي أيضا سمي ببرلين 2 بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية.

وشهد تمسك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما شدد على ضرورة امتناع جميع الجهات الفاعلة في ليبيا عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، والعمل على إصلاح قطاع الأمن وإخضاعه لإشراف سلطة مدنية موحدة.