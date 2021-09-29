الخزانة الأمريكية تؤكد أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة تتصل بمليشيات حزب الله

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة تتصل بمليشيات حزب الله اللبنانية.



وفي 11 مايو/أيار الماضي، طالبت الولايات المتحدة حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أنذاك بخصوص العمل ضد مليشيات حزب الله، التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية، “التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به”.