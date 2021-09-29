ليبيا.. تسجيل 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 11 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 323 إصابة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 339 ألفًا و269 شخصًا، بينهم 76 ألفًا و59 حالة نشطة، ووفاة 4636 أشخاص.

وتقوم غرفة الطواري بديوان وزارة الصحة بمدينة بنغازي بإطلاق حملة مسوحات للمواطنين بالأماكن العامة والخاصة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021م لمدة 7 أيام لمعرفة الوضع الوبائي داخل المدينة.

كما تستمر الحملة التوعوية المجتمعية للتوعية بأهمية تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي يقوم بها المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريق مكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة في عدة مناطق بالغرب الليبي.