غدا.. يائير لابيد يتوجه إلى البحرين حيث يفتتح سفارة بلاده في العاصمة المنامة

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين، غدا الخميس، حيث يفتتح سفارة بلاده في العاصمة المنامة.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "بدعوة من وزير خارجية مملكة البحرين، يصل وزير الخارجية يائير لابيد يوم الخميس في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي للبحرين".

وأضافت: "سيفتتح وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين السفارة الإسرائيلية في المنامة ويوقعان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية".

وكان السفير البحريني في تل أبيب قدم مؤخرا أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.