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غدا.. يائير لابيد يتوجه إلى البحرين حيث يفتتح سفارة بلاده في العاصمة المنامة

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محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين، غدا الخميس، حيث يفتتح سفارة بلاده في العاصمة المنامة.

 

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "بدعوة من وزير خارجية مملكة البحرين، يصل وزير الخارجية يائير لابيد يوم الخميس في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي للبحرين".

 

وأضافت: "سيفتتح وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين السفارة الإسرائيلية في المنامة ويوقعان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية".

 

وكان السفير البحريني في تل أبيب قدم مؤخرا أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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