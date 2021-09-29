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شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. يائير لابيد يتوجه إلى البحرين حيث يفتتح سفارة بلاده في العاصمة المنامة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021
يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين، غدا الخميس، حيث يفتتح سفارة بلاده في العاصمة المنامة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "بدعوة من وزير خارجية مملكة البحرين، يصل وزير الخارجية يائير لابيد يوم الخميس في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي للبحرين".
وأضافت: "سيفتتح وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين السفارة الإسرائيلية في المنامة ويوقعان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية".
وكان السفير البحريني في تل أبيب قدم مؤخرا أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.