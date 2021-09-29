شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الصحة الخليجي يحصد جائزة (UNIATF AWARD) من الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مجلس الصحة الخليجي على جائزة فريق الأمم المتحدة والوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير السارية (UNIATF AWARD) السنوية، التي تقدم من الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية.

وتقدم الجائزة سنويًا للجهات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمراض غير المعدية والصحة العقلية، حيث حصل المجلس عليها نضير جهوده في مكافحة الأمراض المزمنة مع الدول الأعضاء.

وتنظم هذه الجائزة العالمية إلى العديد من الجوائز العالمية الأخرى رفيعة المستوى التي يحصدها المجلس من بين العديد من المنظمات الدولية، والتي كان من بينها مؤخراً جائزة "clio health" .